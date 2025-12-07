В России может начаться банковский кризис: сроки назвали эксперты

Об этом говорится докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Известия», эксперты выделают несколько ключевых признаков грядущего кризиса. Первый из них — если доля проблемных активов в банковской системе превысит 10%. Такой высокий уровень данного параметра может привести к потере населением и бизнесом доверия к банковским институтам и резко ухудшить ситуацию в экономике.
Второй — массовый снятие вкладов и средств со счетов клиентов. Это момент, когда люди начинают стремительно выводить свои деньги из банков, опасаясь их банкротства. Третий — ситуация, когда для предотвращения кризиса или его последствий срочно реорганизуют или национализируют более 10% банков, либо осуществляется крупная поддержка со стороны государства или крупных компаний, превышающая 2% ВВП.
Такое вмешательство, как объяснили эксперты, будет свидетельствовать о серьёзных проблемах в банковской системе страны. При этом, аналитики отмечают, что на данный момент ни одно из выше приведённых условий для начала банковского кризиса не выполнено, однако, в России всё же наблюдается рост тех самых «плохих долгов», то есть тех займов, которые, с высокой степенью вероятности, уже никогда не будут возвращены обратно.
Эксперты отмечают, что за первые девять месяцев 2025 года объём просроченной задолженности в России вырос в 1,6 раза и достиг 2,3 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». Особенно быстро растут просрочки по ипотеке — рост за год составил 75%, по автокредитам — 53%, а по кредитным картам — 38%.
В свою очередь Центральный банк России пока не видит оснований опасаться наступления кризиса. В официальных расчётах ведомства отмечается, что в необеспеченном сегменте просрочка за 10 месяцев достигла 12,9%, увеличившись лишь на 3,9 процентных пункта.
При этом, большая часть таких кредитов — более 90%, покрыта резервами банков, что снижает риск их неплатёжеспособности. В корпоративном секторе доля «плохих кредитов» не превышает 5%, при этом они тоже покрыты резервами и залогами почти на 90%. Кроме этого, примерно 7% кредитов считаются потенциально проблемными, и банки продолжают активно работать с ними, включая реструктуризацию долгов, чтобы снизить риск их невозврата.