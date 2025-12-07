В России может начаться банковский кризис: сроки назвали эксперты

Такое вмешательство, как объяснили эксперты, будет свидетельствовать о серьёзных проблемах в банковской системе страны. При этом, аналитики отмечают, что на данный момент ни одно из выше приведённых условий для начала банковского кризиса не выполнено, однако, в России всё же наблюдается рост тех самых «плохих долгов», то есть тех займов, которые, с высокой степенью вероятности, уже никогда не будут возвращены обратно.