В Челябинске на продажу выставили легендарный магазин «Юрюзань»

Знаменитый челябинский центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» выставлен на продажу почти за 200 млн рублей. Объект недвижимости расположен на проспекте Победы и имеет более чем 40-летнюю историю. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.

За центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» продавец просит почти 200 млн рублей.

«Предлагаем Вашему вниманию крупный центр хозяйственных товаров “Юрюзань”. Магазин имеет давнюю, 40-летнюю историю. Цена — 199 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Площадь объекта составляет 2 тысячи 931 квадратных метров и включает торговые залы, складские и офисные помещения на втором этаже. Отмечается, что площади «Юрюзани» заняты арендаторами.