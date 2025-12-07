В Челябинске на продажу выставили легендарный магазин «Юрюзань»

Знаменитый челябинский центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» выставлен на продажу почти за 200 млн рублей. Объект недвижимости расположен на проспекте Победы и имеет более чем 40-летнюю историю. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.