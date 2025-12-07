В Челябинске на продажу выставили легендарный магазин «Юрюзань»

За центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» продавец просит почти 200 млн рублей.
Знаменитый челябинский центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань» выставлен на продажу почти за 200 млн рублей. Объект недвижимости расположен на проспекте Победы и имеет более чем 40-летнюю историю. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.
«Предлагаем Вашему вниманию крупный центр хозяйственных товаров “Юрюзань”. Магазин имеет давнюю, 40-летнюю историю. Цена — 199 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Площадь объекта составляет 2 тысячи 931 квадратных метров и включает торговые залы, складские и офисные помещения на втором этаже. Отмечается, что площади «Юрюзани» заняты арендаторами.