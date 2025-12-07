Россиянам рассказали о выплатах по больничному в 2025 году

Выплаты по больничному зависят от двух основных факторов. Как объяснил aif.ru на сумму пособия влияют размер зарплаты и страховой стаж.
«Размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% среднедневного заработка при страховом стаже до 5 лет, 80% — от 5 до 8 лет, 100% — 8 и более лет», — отметил эксперт.
Экономист в качестве примера объяснил, какими будут выплаты по больничному работникам при одинаковом среднедневном заработке, но различном стаже.
«Если среднедневной заработок составляет 2 тысячи рублей, то размер пособия за один день будет равен 1200 рублей при страховом стаже до 5 лет, 1600 рублей — при страховом стаже — от 5 до 8 лет, и 2000 рублей — при страховом стаже от 8 лет и более. Соответственно, при 12 днях периода временной нетрудоспособности разница будет равна в приведённом примере 9,6 тысяч рублей», — рассказал Балынин.
Экономит подчеркнул, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве.
