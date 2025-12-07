В Новосибирской области восстанавливают сельскохозяйственные земли

Россельхознадзор подвел итоги работы по контролю за восстановлением ценных сельскохозяйственных угодий в Сибири. Обеспечение плодородия земель является для ведомства задачей стратегического значения.
С начала 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило 39 проектов рекультивации земель от новосибирских компаний. Эти проекты подготовлены в соответствии с федеральными правилами и направлены на восстановление почв, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.
Как поясняют специалисты, рекультивации подлежат земли, пострадавшие от прокладки трубопроводов, строительства дорог и железнодорожных путей, проведения инженерных изысканий, демонтажа сетей, а также в случаях их загрязнения или складирования отходов.
Согласно представленным документам, в Новосибирской области планируется восстановить порядка 270 гектаров сельскохозяйственных земель.
— Работа построена системно: мы не только контролируем выявление нарушенных участков, но и отслеживаем весь процесс — от утверждения проекта до приемки выполненных работ, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Первый этап уже дал практические результаты. С начала года территориальное управление получило 17 актов о завершении рекультивации. Работы выполнены в Искитимском, Колыванском, Кочковском, Новосибирском, Черепановском, Тогучинском и Убинском районах. Таким образом, 50,8 гектаров плодородных земель уже возвращены в сельскохозяйственный оборот.