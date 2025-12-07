В Новосибирской области восстанавливают сельскохозяйственные земли

С начала 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило 39 проектов рекультивации земель от новосибирских компаний. Эти проекты подготовлены в соответствии с федеральными правилами и направлены на восстановление почв, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.