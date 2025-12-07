Россиянам рассказали о размере минимальной зарплаты в следующем году

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок уточнил, как изменится доход россиян после повышения минимального размера оплаты труда. Сумма, которую сотрудники будут получать после вычета налогов, уже рассчитана.
По данным ученых, при зарплате на уровне МРОТ работник сможет получить 23 570 рублей. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 27 093 рублей.
Увеличение МРОТ затронет и связанные с ним выплаты: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также выплаты по безработице. Эти меры должны поддержать граждан с низкими доходами и скорректировать социальные параметры под новые экономические условия.
Ранее в Госдуме прозвучало предложение установить минимальную пенсию в размере 50 тысяч рублей, аргументируя это необходимостью сохранения участия пенсионеров в социально-экономической жизни страны.
