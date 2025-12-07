Оптимизация тарифов на пассажирские ж/д перевозки: РУз и РФ подписали меморандум

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. АО «Узтемирйулувчи» (входит в состав АО «Узбекистон темир йуллари») и российская АО «Федеральная пассажирская компания» подписали меморандум о сотрудничестве по оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении. Об этом сообщает пресс-служба узбекской компании.