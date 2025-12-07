Ричмонд
Оптимизация тарифов на пассажирские ж/д перевозки: РУз и РФ подписали меморандум

Из Ташкента поезда АО «Узбекистон темир йуллари» в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. АО «Узтемирйулувчи» (входит в состав АО «Узбекистон темир йуллари») и российская АО «Федеральная пассажирская компания» подписали меморандум о сотрудничестве по оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении. Об этом сообщает пресс-служба узбекской компании.

Такое решение приняли по итогам совещания, прошедшего в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы тарифной политики и совместных маркетинговых инициатив, обменялись информацией об объемах перевозки пассажиров между Узбекистаном и Россией.

«С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении», — говорится в сообщении.

В соответствии с документом, стороны:

сформируют сбалансированную тарифную политику;

повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок;

откроют дополнительные международные пассажирские поезда;

рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений.

«Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств», — добавили в пресс-службе.

Из Ташкента поезда АО «Узбекистон темир йуллари» в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.