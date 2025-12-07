Nikon отказался полностью уходить из России

«Среди товарных знаков, которые хотела бы зарегистрировать компания, — DigitalSight, а также Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge», — передает ТАСС. Как следует из материалов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Японии 24 и 30 сентября 2024 года. Знаки заявлены по классу № 09 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который, в частности, включает цифровые фотокамеры.