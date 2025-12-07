Китайская компания запустила в Сурхандарьинской области проект на $96 млн

«Ожидается, что проект стоимостью 96 миллионов долларов позволит создать 300 постоянных рабочих мест, в первую очередь за счет трудоустройства местных жителей, и увеличить годовые объемы экспорта до 12 миллионов долларов», — говорится в сообщении.