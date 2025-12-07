Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайская компания запустила в Сурхандарьинской области проект на $96 млн

В результате реализации проекта планируют создать 300 постоянных рабочих мест и довести годовой объем экспорта до $12 млн.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Термезском районе Сурхандарьинской области стартовал масштабный проект по выращиванию и глубокой переработке хлопка-сырца на площади 3 000 гектаров с применением технологии капельного орошения, сообщила пресс-служба хокимията региона.

Проект реализует специально созданное для этого ООО Huamian Taifeng Termez LLC, учредителем которого является Anhui Wende Holding Group — одна из ведущих китайских компаний, реализующих масштабные проекты в агропромышленном комплексе Центральной Азии.

Соответствующей договоренности стороны достигли в октябре текущего года. Локацией для осуществления проекта выбрали отдаленную махаллю Гулбахор Термезского района.

«Ожидается, что проект стоимостью 96 миллионов долларов позволит создать 300 постоянных рабочих мест, в первую очередь за счет трудоустройства местных жителей, и увеличить годовые объемы экспорта до 12 миллионов долларов», — говорится в сообщении.