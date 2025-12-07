Десятки киосков снесли на Клещихинском кладбище в Новосибирске

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова, у торговых точек должна быть определённая цветовая гамма и размеры. Власти уже планируют на первый квартал 2026 года проведение открытого конкурса на право использовать данный участок, который будет разделён на лоты.