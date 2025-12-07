Проект продления Дзержинской линии метро в Новосибирске готов на 95%

Проектная документация по строительству нового участка Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске выполнена на 95%. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Готовый проект левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Берёзовая роща» в ближайшее время направят на рассмотрение в Главгосэкспертизу России.
Параллельно специалисты корректируют генеральную схему развития Новосибирского метро. Они уже рассмотрели и согласовали варианты развития линий, которые теперь проверят методом математического моделирования. Это поможет выбрать самые эффективные решения, исходя из прогноза будущих пассажиропотоков.
При этом окончательное решение о выделении денег на развитие метрополитена в городе пока не принято.