Проект продления Дзержинской линии метро в Новосибирске готов на 95%

Параллельно специалисты корректируют генеральную схему развития Новосибирского метро. Они уже рассмотрели и согласовали варианты развития линий, которые теперь проверят методом математического моделирования. Это поможет выбрать самые эффективные решения, исходя из прогноза будущих пассажиропотоков.