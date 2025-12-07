Ричмонд
В Татарстане за неделю продукты подорожали на 0,23%

Наиболее заметное подорожание зафиксировано среди овощей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за период с конца ноября по начало декабря потребительские цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,23%. Наиболее заметное подорожание зафиксировано среди овощей, сообщает Татарстанстат.

Так, огурцы стали дороже на 5,85%, репчатый лук — на 3,32%, морковь — на 3,31%, а картофель — на 1,79%. В то же время снизились цены на социально значимые продукты. Яйца подешевели на 2,72%, сахар — на 1,81%, сметана — на 1,06%, а сливочное масло — на 0,77%. Стоимость куриного мяса практически не изменилась, снизившись лишь на 0,18%, тогда как свинина подорожала на 0,32%.

На хлебобулочные изделия цены изменились разнонаправленно. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб подорожал на 1,95%, а пшеничный остался практически на прежнем уровне. Макаронные изделия стали дороже на 1,38%, в то время как подсолнечное масло и поваренная соль подешевели на 0,33% и 1,36% соответственно.