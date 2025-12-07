В Самаре за 932 млн рублей обновят ритуальную сферу

Власти Самары утвердили комплексную пятилетнюю программу по развитию ритуальных услуг и мест захоронений, направленную на решение насущных проблем и создание стратегического резерва. С 2026 по 2030 год на реализацию плана будет направлено почти 932 миллиона рублей из бюджета города. Хотя острого дефицита свободных участков на 19 городских кладбищах в данный момент нет, ситуация требует заблаговременных решений: четыре кладбища уже полностью исчерпали свой ресурс, одно закрыто для новых погребений, а свободные места остались лишь на пяти, и их запас быстро сокращается.