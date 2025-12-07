В Самаре за 932 млн рублей обновят ритуальную сферу

Власти Самары утвердили комплексную пятилетнюю программу по развитию ритуальных услуг и мест захоронений, направленную на решение насущных проблем и создание стратегического резерва. С 2026 по 2030 год на реализацию плана будет направлено почти 932 миллиона рублей из бюджета города. Хотя острого дефицита свободных участков на 19 городских кладбищах в данный момент нет, ситуация требует заблаговременных решений: четыре кладбища уже полностью исчерпали свой ресурс, одно закрыто для новых погребений, а свободные места остались лишь на пяти, и их запас быстро сокращается.
Ясная Поляна — резерв на будущее
Первоочередной задачей станет создание нового общественного кладбища в районе поселка Ясная Поляна, на что планируется выделить более 285 миллионов рублей. Работы начнутся уже в 2026 году, а к 2029 году должна быть разработана проектная документация на подъездную дорогу к этому объекту.
Колумбарные стены, ремонт и безопасность
Параллельно программа включает масштабные работы по приведению в порядок и модернизации существующих кладбищ. Для растущего числа семей, выбирающих кремацию, в 2027 году начнется проектирование и устройство колумбарных стен для захоронения урн с прахом.
Значительные средства будут направлены на благоустройство: с 2027 по 2030 год планируется отремонтировать и построить более 84 000 квадратных метров внутриквартальных проездов на действующих кладбищах, что сделает посещение более удобным.
Начиная с 2026 года, ежегодно будут проводиться работы по содержанию и восстановлению воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия программа предусматривает регулярную обработку территорий, разработку санитарно-защитных зон, снос аварийных деревьев и ежегодную эвакуацию примерно тысячи невостребованных умерших.
Программа призвана обеспечить самарцев доступными и цивилизованными ритуальными услугами, а также превратить городские кладбища в ухоженные места памяти. Первые работы в рамках масштабной пятилетки начнутся уже через год.