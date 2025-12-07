Ричмонд
Итальянцы займутся модернизацией системы подачи газа в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 7 декабря). На днях в Ташкенте был подписан важный документ, который определит будущее системы подачи газа в столице. Речь идет о меморандуме между «Hududgaztaminot», «Texnopark» и известной итальянской компанией Pietro Fiorentini. Этот документ касается реализации крупного проекта по внедрению двухступенчатой системы подачи газа на основе модернизации городских газораспределительных пунктов.

Источник: Vaib.Uz

Согласно подписанному меморандуму, стороны определили принципы стратегического сотрудничества и договорились ускорить необходимые меры для своевременного и эффективного внедрения новых технологий. Главная цель проекта — снизить технологические потери и обеспечить стабильную подачу природного газа для жителей Ташкента.

В рамках сотрудничества будет проводиться обновление инфраструктуры газоснабжения столицы с использованием передовых решений Pietro Fiorentini, которые уже зарекомендовали себя в Европе и других странах мира. Внедрение новых технологий должно повысить надежность системы и улучшить качество обслуживания потребителей.

На данный момент других подробностей о проекте не раскрывается. Однако сотрудничество с итальянской стороной может не только повысить уровень безопасности и эффективности газовой инфраструктуры, но и сделать Ташкент одним из самых технологически продвинутых городов региона в сфере газоснабжения.