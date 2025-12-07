Согласно подписанному меморандуму, стороны определили принципы стратегического сотрудничества и договорились ускорить необходимые меры для своевременного и эффективного внедрения новых технологий. Главная цель проекта — снизить технологические потери и обеспечить стабильную подачу природного газа для жителей Ташкента.
В рамках сотрудничества будет проводиться обновление инфраструктуры газоснабжения столицы с использованием передовых решений Pietro Fiorentini, которые уже зарекомендовали себя в Европе и других странах мира. Внедрение новых технологий должно повысить надежность системы и улучшить качество обслуживания потребителей.
На данный момент других подробностей о проекте не раскрывается. Однако сотрудничество с итальянской стороной может не только повысить уровень безопасности и эффективности газовой инфраструктуры, но и сделать Ташкент одним из самых технологически продвинутых городов региона в сфере газоснабжения.