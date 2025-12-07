Итальянцы займутся модернизацией системы подачи газа в Ташкенте

На данный момент других подробностей о проекте не раскрывается. Однако сотрудничество с итальянской стороной может не только повысить уровень безопасности и эффективности газовой инфраструктуры, но и сделать Ташкент одним из самых технологически продвинутых городов региона в сфере газоснабжения.