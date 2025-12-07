Крупнейший провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов РФ отметил юбилей

За десять лет работы в «Аэрофлот Техникс» сформировался большой и опытный коллектив из более чем 3,3 тыс. человек. Большинство из них — свыше 2,1 тыс. — это высококвалифицированные инженеры и техники, которые умеют обслуживать и ремонтировать самолеты как отечественного, так и зарубежного производства. В этой традиционно мужской профессии сегодня успешно работает и более 40 представительниц прекрасного пола.