Супруга скончавшегося Реваза Шенгелия будет управлять его бизнесом

Реваз Шенгелия скончался в Грузии в возрасте 78 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с ним прошло в Тбилиси 11 ноября. Он занимал пост генерального директора ЗАО «Центральный рынок» с 1992 года. Кроме названных обществ, Ревазу Шенгелии принадлежали 100% долей в ООО «ТЦ “Мотовилихинский”». В 2024 и 2025 году имя Шенгелии фигурировало в контексте судебных разбирательств между его компаниями и городской администрацией.