Супруга скончавшегося Реваза Шенгелия будет управлять его бизнесом

Бизнесом скончавшегося владельца Центрального рынка Реваза Шенгелия будет управлять его супруга Людмила Шенгелия, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».
Женщину назначили доверительным управляющим долями в ООО «Торговый комплекс “Центральный”» и в ООО «Молодёжный культурный центр», ранее принадлежавшие Ревазу Шенгелия. Соответствующая запись была внесена в базу 5 декабря. Права на эти доли переходят к ней по наследству.
Реваз Шенгелия скончался в Грузии в возрасте 78 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с ним прошло в Тбилиси 11 ноября. Он занимал пост генерального директора ЗАО «Центральный рынок» с 1992 года. Кроме названных обществ, Ревазу Шенгелии принадлежали 100% долей в ООО «ТЦ “Мотовилихинский”». В 2024 и 2025 году имя Шенгелии фигурировало в контексте судебных разбирательств между его компаниями и городской администрацией.