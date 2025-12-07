Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Де Мази: ФРГ нужно попросить Путина возобновить поставки российского газа

В партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» назвали целесообразным закупку топлива из России.

Источник: Аргументы и факты

Германии следовало обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вновь начать поставки газа в страну, это можно было бы увязать с прекращением огня на Украине, заявил новый сопредседатель партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.

«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: “Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине”», — приводит газета Welt его слова, сказанные во время выступления на съезде партии в Магдебурге.

Отметим, партия «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» — это новое название партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», решение о ее переименовании было принято на съезде, состоявшемся 6 декабря.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что сокращение импорта российского газа обернулось для экономики стран Европейского союза убытками, превысившими один триллион евро.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше