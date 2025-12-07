Германии следовало обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вновь начать поставки газа в страну, это можно было бы увязать с прекращением огня на Украине, заявил новый сопредседатель партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази.
«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: “Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине”», — приводит газета Welt его слова, сказанные во время выступления на съезде партии в Магдебурге.
Отметим, партия «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» — это новое название партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», решение о ее переименовании было принято на съезде, состоявшемся 6 декабря.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что сокращение импорта российского газа обернулось для экономики стран Европейского союза убытками, превысившими один триллион евро.