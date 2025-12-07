Ричмонд
Беларусь заинтересована в развитии электронной торговли со странами Африки

Говоря о биржевом экспорте, Александр Осмоловский отметил, что около 30% из этого экспорта занимают страны бывшего Советского Союза. «Остальной экспорт как раз стран дальней дуги. Поэтому и Африка сегодня нам очень интересна», — сказал он.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии электронной торговли со странами Африки. Об этом рассказал председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.

Председатель правления подчеркнул, что электронная торговля сегодня многогранна. «Белорусская товарная биржа не только организовывает электронные торги, но и продвигает этот товар через такой институт, как брокеры. И как раз здесь, на Африканском континенте, в Алжире, мы нашли компанию, которая станет нашим брокером. Это профессиональные игроки на Белорусской товарной бирже и компания, которая знает непосредственно алжирский регион и особенности ведения бизнеса», — отметил он. -0-