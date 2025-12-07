Беларусь заинтересована в развитии электронной торговли со странами Африки

Председатель правления подчеркнул, что электронная торговля сегодня многогранна. «Белорусская товарная биржа не только организовывает электронные торги, но и продвигает этот товар через такой институт, как брокеры. И как раз здесь, на Африканском континенте, в Алжире, мы нашли компанию, которая станет нашим брокером. Это профессиональные игроки на Белорусской товарной бирже и компания, которая знает непосредственно алжирский регион и особенности ведения бизнеса», — отметил он. -0-