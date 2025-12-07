FT: ЕС может навсегда заблокировать активы РФ без достижения единогласия

Ранее любая из ЕС могла сорвать продление санкций, поскольку их приходилось единогласно продлевать каждые шесть месяцев. Это давало Москве потенциальную возможность вернуть доступ к своим резервам, если хотя бы одна страна воспротивилась продлению ограничений. Теперь же, по информации издания, такая конструкция может быть изменена, и замороженные активы могут быть заблокированы окончательно.