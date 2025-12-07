FT: ЕС может навсегда заблокировать активы РФ без достижения единогласия

Европейский союз может навсегда заблокировать замороженные российские активы без принципа единогласия среди всех стран-членов. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно публикации, Брюссель обнаружил в договорах ЕС положение, которое позволяет принимать чрезвычайные экономические меры в условиях «серьёзных экономических потрясений».
«Ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — сказано в материале.
Ранее любая из ЕС могла сорвать продление санкций, поскольку их приходилось единогласно продлевать каждые шесть месяцев. Это давало Москве потенциальную возможность вернуть доступ к своим резервам, если хотя бы одна страна воспротивилась продлению ограничений. Теперь же, по информации издания, такая конструкция может быть изменена, и замороженные активы могут быть заблокированы окончательно.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести целые страны и конкретные люди. Он отметил, что брать на себя ответственность за такие действия не хочет никто, но «деньги очень хотят».