Вдова Реваза Шенгелии стала управляющей Центрального рынка в Перми

Активы достались новому собственнику по праву наследования.
Вдова пермского предпринимателя Реваза Шенгелии — Людмила официально стала доверительным управляющим долями в ключевых активах покойного супруга. Речь идет об ООО «Торговый комплекс “Центральный”» и ООО «Молодежный культурный центр». Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс» 5 декабря.
«Доли в компаниях переходят супруге в порядке наследования. Доверительным управляющим активами назначена Людмила Шенгелия», — на опубликованные сведения ссылается издание «Коммерсант-Прикамье».
Согласно открытым данным, «Торговый комплекс “Центральный”» управляет крупнейшим торговым объектом в черте Перми. Площадь рынка составляет порядка 10 га. Часть земельных участков под объектом оформлена на Реваза Шенгелию как на индивидуального предпринимателя. В последние годы застройщики вели с ним переговоры о возможном выкупе этих территорий под комплексный редевелопмент.
Недавно бизнесмен учредил ООО «Молодежный культурный центр», специализирующееся на дополнительном образовании детей и взрослых. Ему также принадлежали 100% долей в ООО «ТЦ “Мотовилихинский”». URA.RU уже писало, что Шенгелия умер 7 ноября в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.