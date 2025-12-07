Сборочное производство белорусских тракторов планируют запустить во Вьетнаме в 2026 году

Кроме того, речь и о расширении продаж и сборочного производства МАЗ. «У нас уже есть одна товаропроводящая компания, которая занимается поставкой комплектующих, сборкой и продажей МАЗов. Но, конечно, эти вопросы надо расширять и поднимать на более высокий уровень. Нужно развернуть, как и обещали вьетнамские товарищи, сборку праворульных МАЗов для продажи в третьи страны», — сказал он.