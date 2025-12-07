Сборочное производство белорусских тракторов планируют запустить во Вьетнаме в 2026 году

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме в 2026 году планируют запустить сборочное производство белорусских тракторов. Об этом государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Александр Вольфович отметил, что географическая удаленность Вьетнама и Беларуси не помеха для успешной работы по вопросам двустороннего сотрудничества. «Вьетнам и Беларусь объединяют единые точки зрения на вопросы мироустройства, оценки геополитической ситуации, на оценку рисков и вызовов угроз в сфере обеспечения национальной безопасности», — сказал он.
Госсекретарь добавил, что все вопросы успешного сотрудничества с Вьетнамом во многом являются результатом хороших, дружеских отношений руководства Беларуси в лице Президента Александра Лукашенко и руководства Вьетнама в лице Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Последний в мае был с официальным визитом в Беларуси, и в ходе этого визита были подписаны документы о стратегическом взаимодействии, что стало еще одним основанием для углубления и расширения сотрудничества.
Александр Вольфович пояснил, что одним из вопросов стало развертывание сборочного производства тракторов BELARUS. «В 2026 году этот вопрос прорабатывается. Товарищ То Лам заверил, что он держит этот вопрос на личном контроле и надеется, что в следующем году сборка наших тракторов на территории Вьетнама начнет функционировать», — добавил госсекретарь.
Кроме того, речь и о расширении продаж и сборочного производства МАЗ. «У нас уже есть одна товаропроводящая компания, которая занимается поставкой комплектующих, сборкой и продажей МАЗов. Но, конечно, эти вопросы надо расширять и поднимать на более высокий уровень. Нужно развернуть, как и обещали вьетнамские товарищи, сборку праворульных МАЗов для продажи в третьи страны», — сказал он.
Александр Вольфович отметил, что один из драйверов белорусско-вьетнамских отношений — сфера безопасности. «Отношения по линии силового блока развиваются с хорошей прогрессивной направленностью вверх. Динамику показывает сотрудничество по линии Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета и Комитета госбезопасности», — рассказал он.
Госсекретарь также добавил, что сотрудничество развивается и в социальном и культурном направлениях. Среди уже реализованных проектов — поездки детей из Беларуси на курорты Вьетнама. Кроме того, на площадках кинофестиваля «Лiстапад» были представлены вьетнамские фильмы. «Вьетнамскую культуру мы продвигаем на восточноевропейский регион. А белорусскую культуру — через них на площадки Юго-Восточной Азии», — сказал он. -0-
Читайте также:
Вольфович: высокий уровень белорусско-вьетнамского взаимодействия стал основой самых смелых и амбициозных проектов.