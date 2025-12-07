За рубежом ставки доходят и до 54%. Эксперт сравнила подход к налогообложению в Беларуси и странах Европы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сравнение подоходных налогов провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«Практика всех зарубежных стран: кто больше зарабатывает, тот больше платит. Если мы посмотрим на европейские страны, там ставки подоходного налога доходят и до 54%», — сказала Наталья Кулешова.
В то же время в Беларуси с 1 января подоходным налогом будут облагаться доходы физлиц по трем ставкам: 13%, 25% и 30%. «13% — доходы до Br350 тыс. Сюда включаются трудовые доходы, доходы, полученные по гражданско-правовым договорам, дивиденды, доходы, выплачиваемые Наблюдательному совету и Совету директоров, а также доходы, получаемые нашими физическими лицами в виде процентов по займам», — пояснила депутат.
Ставка 25% будет применяться в отношении доходов, превышающих Br350 тыс., но не более Br600 тыс., а ставка 30% будет применяться уже с доходов свыше Br600 тыс., полученных физическими лицами.
«Что касается дивидендов, то для того, чтобы был сохранен потенциал к инвестициям, чтобы у нас были понятные условия игры для инвесторов, ставки по дивидендам у нас сохраняются прежние: 13% и 25%. 13% — до совокупного дохода до Br350 тыс. С Br350 тыс. и выше — ставка 25%», — пояснила Наталья Кулешова. -0-