За рубежом ставки доходят и до 54%. Эксперт сравнила подход к налогообложению в Беларуси и странах Европы

«Что касается дивидендов, то для того, чтобы был сохранен потенциал к инвестициям, чтобы у нас были понятные условия игры для инвесторов, ставки по дивидендам у нас сохраняются прежние: 13% и 25%. 13% — до совокупного дохода до Br350 тыс. С Br350 тыс. и выше — ставка 25%», — пояснила Наталья Кулешова. -0-