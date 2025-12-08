Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс евро и повысил курс доллара на 8 декабря после выходных

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и увеличил курс доллара и курс российского рубля на 8 декабря, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 8 декабря, понедельник. Так, стали выше после выходных курс российского рубля и курс доллара, а курс евро ощутимо понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 8 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8967 белорусского рубля, 1 евро — 3,3530 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7845 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 5 декабря, субботу, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля подросли. Ощутимее при этом в сторону понижения был изменен курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше сразу на 0,0010 белрубля, курс евро понизился на 0,0284 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0218 белрубля.

При этом МАРТ Беларуси заявил, что «индекс оливье» составил в 2025 году 11 рублей.

Также МАРТ раскрыл классический рецепт оливье в Беларуси.