Нацбанк понизил курс евро и повысил курс доллара на 8 декабря после выходных

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 5 декабря, субботу, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля подросли. Ощутимее при этом в сторону понижения был изменен курс европейской валюты.