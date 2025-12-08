Центробанк отменил лимиты на валютные переводы за рубеж

Ранее существовало ограничение, согласно которому через системы денежных переводов можно было отправлять не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте в месяц. В Центробанке объяснили, что решение об отмене этих ограничений связано со стабильной ситуацией на валютном рынке.