Центробанк отменил лимиты на валютные переводы за рубеж

Банк России отменил ранее установленные ограничения на переводы иностранной валюты за границу для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран.
Ранее существовало ограничение, согласно которому через системы денежных переводов можно было отправлять не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте в месяц. В Центробанке объяснили, что решение об отмене этих ограничений связано со стабильной ситуацией на валютном рынке.
Также регулятор сообщил, что физические лица — нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут продолжать переводить за границу средства в размере своей заработной платы. Это правило будет действовать до 7 июня 2026 года.
Запрет на переводы за границу для неработающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств, сохраняется до 7 июня 2026 года. Однако это ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.
Указанные запреты не касаются операций по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, с счетов типа «Ин» на счета за границей.
Кроме того, банки из недружественных стран могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя находятся в зарубежных банках.
