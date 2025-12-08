Ричмонд
ЦБ РФ отменил лимиты на валютные переводы за рубеж для граждан: вот почему

Центробанк РФ отменил ограничения на переводы средств за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк России с 8 декабря снимет действовавшие ограничения на валютные переводы за границу. Нововведение касается российских граждан, а также физических лиц-нерезидентов из дружественных государств. Информация опубликована на сайте регулятора.

В Центробанке пояснили, что решение было принято в связи со стабильной ситуацией на валютном рынке.

При этом, как уточнила пресс-служба ЦБ, часть ограничений продлевается до 7 июня 2026 года. Это касается, в частности, российских граждан, трудоустроенных в недружественных государствах и являющихся там нерезидентами. Им разрешено переводить за рубеж исключительно заработанные средства.

В ЦБ также уточнили, что переводы иностранных инвесторов со счетов типа «И» не попадают под действующие запреты.

Ранее ЦБ утвердил перечень признаков мошеннических переводов.