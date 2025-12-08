Приморский рыбколхоз лишился ещё 116 млн рублей по искам четырёх компаний

Арбитражный суд Приморского края снова ввел обеспечительные меры в отношении рыболовецкого колхоза «Восток-1» и арестовал денежные средства предприятия на общую сумму не менее 116 миллионов рублей по искам нескольких кредиторов. Эти ограничения связаны с требованиями российских компаний «Имтрейд», «Морской траст», «Манчжур», а также иностранной Golden Centre Trading Limited, которые требуют взыскать задолженности за поставки и услуги по снабжению флота, следует из данных электронной картотеки арбитражных дел. Об этом сообщила редакция VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на судебные документы.