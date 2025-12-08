Приморский рыбколхоз лишился ещё 116 млн рублей по искам четырёх компаний

Арбитражный суд Приморского края снова ввел обеспечительные меры в отношении рыболовецкого колхоза «Восток-1» и арестовал денежные средства предприятия на общую сумму не менее 116 миллионов рублей по искам нескольких кредиторов. Эти ограничения связаны с требованиями российских компаний «Имтрейд», «Морской траст», «Манчжур», а также иностранной Golden Centre Trading Limited, которые требуют взыскать задолженности за поставки и услуги по снабжению флота, следует из данных электронной картотеки арбитражных дел. Об этом сообщила редакция VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на судебные документы.
«Восток-1» — рыболовецкий колхоз, созданный в 1991 году во Владивостоке, который занимается добычей и переработкой рыбы и крабов на Дальнем Востоке.
Компания «Имтрейд» требует от «Востока-1» 1 436 000 рублей за поставленные нефтепродукты по договору поставки и ходатайствует об аресте денежных средств рыбколхоза на счетах в пределах этой суммы. «Морской траст» добивается ареста 75 379 584,50 рубля, что включает основной долг, начисленные пени и госпошлину в размере 802 109 рублей. Иностранная компания Golden Centre Trading Limited просит взыскать с предприятия 25 605 000 рублей основного долга по контрактам и 4 817 035 рублей неустойки. Компания «Манчжур» заявила требования к рыбколхозу в размере 8 611 575 рублей.
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иски указанных кредиторов и ввел обеспечительные меры в виде ареста денежных средств предприятия в пределах заявленных сумм, пеней и госпошлины, что в совокупности дает не менее 116 миллионов рублей.
Разбирательство по иску Golden Centre Trading Limited назначено на 8 декабря, заседание по иску «Имтрейда» — на 13 декабря, а рассмотрение требований «Морского траста» и «Манчжура» запланировано на 27 января 2026 года.
25 августа Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» и его контролирующим лицам с требованием признать недействительными заключенные с Росрыболовством договоры о квотах на вылов водных биоресурсов и взыскать 37 628 130 000 рублей ущерба. В материалах дела указывалось, что над предприятием установили незаконный контроль иностранные инвесторы. 31 октября Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”», лишил предприятие квот и взыскал более 37,6 миллиарда рублей ущерба.
Ранее суд по ходатайству Генпрокуратуры вводил обеспечительные меры в отношении имущества, активов и акций «Востока-1», а также арестовывал денежные средства и запрещал вылов водных биоресурсов по оспариваемым договорам, что привело к тому, что часть судов предприятия не могла зайти в порт Владивостока и находилась на рейде.
Позже Арбитражный суд Приморского края частично снял арест с части средств рыбколхоза, разрешив направить их на выплату зарплаты морякам, возмещение вреда и обслуживание судов.
В октябре «Восток-1» обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании собственного банкротства, однако суд не принял это заявление.