В Новосибирске ОСАГО подорожает почти вдвое с декабря 2025 года

Новосибирская область попала в список из 28 регионов, где рост стоимости будет самым значительным. Центробанк отмечает, что региональный коэффициент риска почти удвоится, что приведёт к примерно двукратному повышению цены полисов. Такое решение объясняют высоким уровнем мошенничества в сфере автострахования, который держится последние пять лет.