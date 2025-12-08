Ричмонд
В Новосибирске ОСАГО подорожает почти вдвое с декабря 2025 года

По словам главы регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, страховщики регулярно сталкиваются с жалобами на деятельность автоподставщиков.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске и еще ряде регионов России ОСАГО заметно подорожает с 9 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Банк России заявил о расширении тарифного коридора в рамках борьбы с мошенничеством. Для большинства видов транспорта пределы тарифа увеличат на 15% в обе стороны, для мотоциклов — на 40%.

Новосибирская область попала в список из 28 регионов, где рост стоимости будет самым значительным. Центробанк отмечает, что региональный коэффициент риска почти удвоится, что приведёт к примерно двукратному повышению цены полисов. Такое решение объясняют высоким уровнем мошенничества в сфере автострахования, который держится последние пять лет.

По словам главы регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, страховщики регулярно сталкиваются с жалобами на деятельность автоподставщиков.