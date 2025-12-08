В России хотят увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза

Ранее Госдума уже усилила налоговое стимулирование граждан, приняв закон о программе долгосрочных сбережений, который увеличивает налоговый вычет для семей с детьми до 1 млн рублей. Тогда для каждого родителя был установлен вычет до 500 тысяч рублей по договорам долгосрочных сбережений, а также расширены льготы по долгосрочному страхованию жизни и участию работодателей в таких программах.