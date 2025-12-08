Ответственность за комфортные автобусы сняли с перевозчиков Владивостока

Ситуация с общественным транспортом вряд ли кардинально изменится до апреля, пока действуют текущие контракты на пассажирские перевозки. При заключении новых контрактов есть шанс на перераспределение маршрутов между перевозчиками и даже выход на рынок пассажирских перевозок новых автотранспортных предприятий, но когда контракты перезаключались в этом году, они оказались неконкурентными — на каждый лот заявилось по одному участнику, тому же перевозчику, кто обслуживал эти же маршруты ранее. Уход с рынка одного из перевозчиков, ООО «Влад Рейс», директор которого был дисквалифицирован по административному делу, привёл к тому, что маршруты предприятия не удалось расторговать с первой попытки. Часть маршрутов удалось передать муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1, ещё два маршрута всё-таки взял себе новый участник рынка — ООО «Линии Вл», один маршрут так и остался невостребованным (проблемный № 63 с Эгершельда на Русский остров), ещё один удалось передать злополучному «Каслару» (№ 81 с Эгершельда на автовокзал). Из-за систематического недовыпуска автобусов на линию контракт с «Касларом» на восемьдесят первый маршрут расторгли, а нового перевозчика найти пока не смогли.