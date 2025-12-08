Ответственность за комфортные автобусы сняли с перевозчиков Владивостока

Ответ муниципального центра управления распространяют в социальных сетях. Из ответа следует, что ранее контроль температурного режима в автобусах осуществлял Роспотребнадзор, но сейчас эту обязанность с сотрудников надзорного ведомства сняли. Однако при Роспотребнадзоре действует консультационный центр, который готов помочь пассажирам, считающим, что поездки в холодных автобусах нарушают их гражданские права, с подготовкой исковых заявлений в суд. Телефоны центра — 2−763−893, 2−712−154.
Руководителю перевозчика ООО «Каслар», который обслуживает маршрут № 68, было дано указание взять на контроль обогрев салонов и технического состояния транспортных средств, а также рассмотреть возможность приобретения новых автобусов с системой климат-контроля. Но автобусы, которые ездят по маршруту сейчас, 2021 года выпуска, и по условиям контракта на городских маршрутах в принципе не должно быть транспортных средств старше 10 лет. Механики предприятия ежедневно перед выпуском автобусов на линию проводят их технический осмотр, неисправные машины на маршрут не выпускают.
Пассажиры расценивают такой ответ как отписку — возраст автобусов не имеет значения, если на маршрутах их не хватает. В случае с маршрутом № 68 на линии могут работать два автобуса из пяти, что существенно увеличивает время ожидания транспорта, причём ожидание проходит в весьма некомфортных условиях — закрытых остановочных павильонов на маршруте нет, а скромные открытые павильоны, от холодов и ветра не защищающие, есть только на остановках «Нагорный парк» и «Фуникулёр». На начальной остановке «Семёновская площадь» ожидание транспорта ещё и небезопасное, так как пассажирам приходится выстраиваться в очередь на посадку посреди площади, на которую формально въезд личным автомобилям запрещён, но фактически за соблюдением требований никто не следит, остановочный пункт превратился в стихийную парковку.
Технические осмотры, по мнению пассажиров маршрута № 68, тоже во многом формальные. В автобусах регулярно возникает запах гари, машины с трудом преодолевают подъём от университета прокуратуры к фуникулёру, что является поводом для углублённой диагностики.
На холод и удручающее состояние автобусов жалуются пассажиры и других маршрутов. Претензии пассажиров вызывают в основном автобусы среднего класса, которые имеют наименьший комфорт по сравнению с большими низкопольными машинами и современными микроавтобусами. Например, в социальных сетях есть жалобы на холодные салоны в автобусах на маршрутах № 55 и № 4. «Четвёрку», к слову, тоже обслуживает «Каслар».
Ситуация с общественным транспортом вряд ли кардинально изменится до апреля, пока действуют текущие контракты на пассажирские перевозки. При заключении новых контрактов есть шанс на перераспределение маршрутов между перевозчиками и даже выход на рынок пассажирских перевозок новых автотранспортных предприятий, но когда контракты перезаключались в этом году, они оказались неконкурентными — на каждый лот заявилось по одному участнику, тому же перевозчику, кто обслуживал эти же маршруты ранее. Уход с рынка одного из перевозчиков, ООО «Влад Рейс», директор которого был дисквалифицирован по административному делу, привёл к тому, что маршруты предприятия не удалось расторговать с первой попытки. Часть маршрутов удалось передать муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1, ещё два маршрута всё-таки взял себе новый участник рынка — ООО «Линии Вл», один маршрут так и остался невостребованным (проблемный № 63 с Эгершельда на Русский остров), ещё один удалось передать злополучному «Каслару» (№ 81 с Эгершельда на автовокзал). Из-за систематического недовыпуска автобусов на линию контракт с «Касларом» на восемьдесят первый маршрут расторгли, а нового перевозчика найти пока не смогли.