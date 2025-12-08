Бессараб: с 1 января пенсии 38 млн россиян увеличатся на 2000 ₽

Примерно на 2000 рублей с 1 января 2026 года вырастут страховые пенсии. Как отметила в беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, закон предусматривает индексацию страховых пенсий на 7,6%.
«С 1 января 2026 года мы ожидаем повышение выплат для более чем 38 миллионов получателей именно страховых пенсий. Рост составит 7,6%, то есть выше уровня инфляции», — объяснила она.
Парламентарий рассказала, что к концу года страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит 27 000 ₽. В среднем она увеличится на 2 000 рублей.
«Нужно понимать, что в зависимости от размера пенсии у кого-то увеличение будет больше, у кого-то меньше, но в среднем пенсия увеличится на 2000 рублей», — уточнила Бессараб.
Депутат обратила внимание на то, социальная пенсия в 2026 году вырастет на 6,8%.
«Это уровень годовой инфляции, установленный Росстатом на 2025 год. Это повышение коснётся 4,4 миллионов получателей социальных выплат — пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца и пенсии по старости, которую получают те, кто не по каким-либо причинам не смог сформировать страховую пенсию», — добавила Бессараб.
Индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля 2026 года. После этого повышения средний размер выплаты составит 16 590 рублей.