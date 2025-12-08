Выяснилось, что в России предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей

По данным агентства, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением установить 13-ю зарплату для сотрудников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения. Выплата должна составлять не менее одного среднемесячного оклада и предоставляться по итогам календарного года за счет федерального бюджета.