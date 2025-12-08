Выяснилось, что в России предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей

В нижней палате российского парламента обсуждают инициативу, направленную на повышение привлекательности социальных профессий. Депутаты предлагают ежегодно выплачивать дополнительный оклад медицинским и педагогическим работникам.
По данным агентства, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением установить 13-ю зарплату для сотрудников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения. Выплата должна составлять не менее одного среднемесячного оклада и предоставляться по итогам календарного года за счет федерального бюджета.
Инициатива направлена на укрепление кадрового потенциала и улучшение социальной защиты специалистов. В пояснениях подчеркивается, что такое решение повысит престиж профессий и поможет закрепить работников на местах, что связано с достижением стратегических государственных задач.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования отмечали, что регионы активно расширяют поддержку студентов педагогических направлений. За последние пять лет количество бюджетных мест в педагогических вузах увеличилось на 30 тысяч, что должно дополнительно стимулировать приток кадров в отрасль.
