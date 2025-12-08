Выяснилось, какой новогодний салат стал самым дорогим в этом году в РФ

Статистика праздничных трат показала: из традиционных блюд на новогоднем столе больше всего подорожал «Оливье». Его стоимость оказалась значительно выше других популярных салатов.
По расчетам, классический «Оливье» на четыре порции обойдется в 576 рублей. В набор ингредиентов входят вареная колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, майонез и лук.
На втором месте — «Мимоза». Ее цена составляет 295 рублей, что почти вдвое меньше стоимости «Оливье». Для приготовления требуются рыбные консервы, картофель, яйца, морковь, лук и майонез.
Третью позицию заняла «Селедка под шубой». Четыре порции такого салата стоят 291 рубль. Основа блюда — сельдь, картофель, свекла, морковь, лук, яйца и майонез.
Самым доступным стал «Столичный» — 269 рублей. Для него используют курицу, картофель, яйца, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек и майонез.
Эксперты отмечают, что разница в стоимости формируется из-за набора продуктов: мясные и рыбные компоненты сильнее всего влияют на итоговую цену праздничных блюд.
