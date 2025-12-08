Покупательница квартиры Долиной хочет вернуть жилье и не верит словам про деньги

История с продажей недвижимости Ларисы Долиной получила продолжение. Покупательница спорной квартиры Полина Лурье заявила, что не доверяет обещаниям артистки и намерена добиваться возврата жилья через суд.
По данным юристов, Лурье ждет рассмотрения своей жалобы в Верховном суде и рассчитывает на признание сделки законной. Ее представитель подчеркивает: слова певицы о готовности вернуть деньги, произнесенные в телевизионном эфире, доверия не вызывают.
Ранее Долина публично обратилась к Лурье, заявив, что вернет всю сумму. Артистка подчеркнула, что обе стороны стали жертвами обстоятельств.
Сама история начиналась весной 2024 года, когда Долина стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, действовавшие с территории Украины, убеждали певицу переводить деньги на «безопасные счета». Параллельно она продала свою квартиру, опасаясь за сохранность накоплений.
После выявления обмана Долина обратилась в полицию. Хамовнический суд признал сделку купли-продажи недействительной. Мосгорсуд поддержал решение, затем его оставил в силе Второй кассационный суд. Последней инстанцией для покупательницы остается Верховный суд, куда она уже подала жалобу.
