Покупательница квартиры Долиной хочет вернуть жилье и не верит словам про деньги

После выявления обмана Долина обратилась в полицию. Хамовнический суд признал сделку купли-продажи недействительной. Мосгорсуд поддержал решение, затем его оставил в силе Второй кассационный суд. Последней инстанцией для покупательницы остается Верховный суд, куда она уже подала жалобу.