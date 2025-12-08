Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупательница квартиры Долиной хочет вернуть жилье и не верит словам про деньги

История с продажей недвижимости Ларисы Долиной получила продолжение.

История с продажей недвижимости Ларисы Долиной получила продолжение. Покупательница спорной квартиры Полина Лурье заявила, что не доверяет обещаниям артистки и намерена добиваться возврата жилья через суд.

По данным юристов, Лурье ждет рассмотрения своей жалобы в Верховном суде и рассчитывает на признание сделки законной. Ее представитель подчеркивает: слова певицы о готовности вернуть деньги, произнесенные в телевизионном эфире, доверия не вызывают.

Ранее Долина публично обратилась к Лурье, заявив, что вернет всю сумму. Артистка подчеркнула, что обе стороны стали жертвами обстоятельств.

Сама история начиналась весной 2024 года, когда Долина стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, действовавшие с территории Украины, убеждали певицу переводить деньги на «безопасные счета». Параллельно она продала свою квартиру, опасаясь за сохранность накоплений.

После выявления обмана Долина обратилась в полицию. Хамовнический суд признал сделку купли-продажи недействительной. Мосгорсуд поддержал решение, затем его оставил в силе Второй кассационный суд. Последней инстанцией для покупательницы остается Верховный суд, куда она уже подала жалобу.

Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.