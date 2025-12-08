Ричмонд
Максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году составит ₽ 955 тыс

Вслед за ростом МРОТ с 1 января в России увеличится ряд пособий. Так, максимальный размер выплат по беременности и родам превысит 955 000 ₽

Источник: Аргументы и факты

Социальные выплаты и пособия увеличатся с 1 января 2026 года вслед за ростом МРОТ, рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Выплаты, которые зависят непосредственно от минимального размера оплаты труда, увеличатся уже с 1 января, поскольку МРОТ сам вырастет до 27 093 ₽», — объяснила она.

Бессараб отметила, что прежде всего, речь идет о пособии по беременности и родам.

«При нормальном течении беременности максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 955 000 рублей. Размер максимального пособия по временной нетрудоспособности за месяц превысит 207000 ₽ Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет превысит 83 000 ₽», — добавила парламентарий.

Ранее Бессараб объяснила, что в среднем с 1 января страховые пенсии россиян вырастут на 2000 ₽