Максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году составит ₽ 955 тыс

Социальные выплаты и пособия увеличатся с 1 января 2026 года вслед за ростом МРОТ, рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Выплаты, которые зависят непосредственно от минимального размера оплаты труда, увеличатся уже с 1 января, поскольку МРОТ сам вырастет до 27 093 ₽», — объяснила она.
Бессараб отметила, что прежде всего, речь идет о пособии по беременности и родам.
«При нормальном течении беременности максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 955 000 рублей. Размер максимального пособия по временной нетрудоспособности за месяц превысит 207000 ₽ Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет превысит 83 000 ₽», — добавила парламентарий.
Ранее Бессараб объяснила, что в среднем с 1 января страховые пенсии россиян вырастут на 2000 ₽