Максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году составит ₽ 955 тыс

«При нормальном течении беременности максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 955 000 рублей. Размер максимального пособия по временной нетрудоспособности за месяц превысит 207000 ₽ Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет превысит 83 000 ₽», — добавила парламентарий.