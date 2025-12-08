В Новосибирске повысят туристический сбор в 2026 году

Туристический сбор на территории Новосибирска, введённый с 2025 года Решением Совета депутатов города № 814 от 30 октября 2024 года, будет постепенно увеличиваться. Если в 2025 году ставка налога составляет 1 % от стоимости предоставляемой услуги, то с 2026 года она повысится до 2 %. В последующие годы налог будет расти поэтапно: в 2027 году — 3 %, в 2028 году — 4 %, в 2029 году — 5 %.