Красноярка два года не могла заселиться в купленную квартиру из-за бывших жильцов

Красноярка смогла попасть в свою квартиру только спустя два года судебных разбирательств. Всё это время женщина владела жильем, оплачивала коммуналку, но не могла в него попасть — бывшие жильцы трижды меняли замки в двери.
Как рассказали в краевой службе судебных приставов, женщина купила квартиру на торгах после того, как прежние владельцы лишились её из-за долгов. Проблема заключалась в том, что в квартире остался прописанным бывший собственник — пожилой мужчина, который там фактически не проживал. Его жена, оставшаяся в квартире, отказалась пускать новую хозяйку.
Суд вынес решение о принудительном вселении, но его исполнение затянулось. Судебные приставы трижды выезжали по адресу. Сначала они передали женщине ключ от одного замка, но через несколько дней в дверь врезали новый. Вторая попытка также провалилась. Лишь после того, как приставы официально зафиксировали незаконное воспрепятствование, а суд подтвердил их действия, вопрос был решен.
В ходе финального выезда из квартиры выдворили жену прописанного мужчины. Сама хозяйка наконец получила полный доступ к своему имуществу и теперь готовит иск о возмещении понесенных расходов.