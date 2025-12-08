Красноярка два года не могла заселиться в купленную квартиру из-за бывших жильцов

Суд вынес решение о принудительном вселении, но его исполнение затянулось. Судебные приставы трижды выезжали по адресу. Сначала они передали женщине ключ от одного замка, но через несколько дней в дверь врезали новый. Вторая попытка также провалилась. Лишь после того, как приставы официально зафиксировали незаконное воспрепятствование, а суд подтвердил их действия, вопрос был решен.