Такого еще не было: застройщик дарит тюменцам пакет премиум-услуг и обслуживание управляющей компании

В Тюмени появился формат жизни, сочетающий современную эстетику и инфраструктуру комфорта с исключительным пакетом привилегий. Резиденты клубного дома «Никитин» получат пять лет обслуживания от управляющей компании, заботу об удобстве и здоровье (услуги клининга, косметологии, стоматологии), а также уход за автомобилем и годовую клубную карту в фитнес-центр при покупке квартиры с декабря 2025 по февраль 2026 года. О запуске акции URA.RU сообщили в пресс-службе строительной экосистемы «Звезда», которая занимается реализацией проекта.