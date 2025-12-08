Объяснено, на что может рассчитывать пенсионер при увольнении в декабре 2025-го

Сведения об увольнении поступают в Социальный фонд России на следующий рабочий день. В течение месяца фонд проводит перерасчёт страховой пенсии с учётом пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3% в 2025 году. Выплаты в увеличенном размере назначаются со следующего месяца. Для уволившихся в декабре корректировки относятся к январю 2026 года, однако перечисление повышенной суммы может занять от одного до трёх месяцев.