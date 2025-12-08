Объяснено, на что может рассчитывать пенсионер при увольнении в декабре 2025-го

Пенсионер, завершающий работу в декабре 2025 года, получит от работодателя зарплату за фактически отработанное время, компенсацию отпуска и предусмотренные премии. Такие разъяснения дала RT арбитражный управляющий Минюста и председатель Союза женщин России Ольга Епифанова.
Сведения об увольнении поступают в Социальный фонд России на следующий рабочий день. В течение месяца фонд проводит перерасчёт страховой пенсии с учётом пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3% в 2025 году. Выплаты в увеличенном размере назначаются со следующего месяца. Для уволившихся в декабре корректировки относятся к январю 2026 года, однако перечисление повышенной суммы может занять от одного до трёх месяцев.
Новогодние праздники не меняют порядок перерасчёта, но сокращённый график фонда в первые дни января влияет на сроки доставки пенсий. Процедура выполняется автоматически на основании данных работодателя, без заявлений со стороны пенсионера.
Январская выплата в ряде регионов производится авансом — в конце декабря или в начале месяца. Индексация сохраняется и при повторном трудоустройстве, однако специалисты рекомендуют выдержать перерыв не менее месяца, поскольку неполный месяц считается нерабочим для целей корректного перерасчёта.
