Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, на что может рассчитывать пенсионер при увольнении в декабре 2025-го

Пенсионер, завершающий работу в декабре 2025 года, получит от работодателя зарплату за фактически отработанное время, компенсацию отпуска и предусмотренные премии.

Пенсионер, завершающий работу в декабре 2025 года, получит от работодателя зарплату за фактически отработанное время, компенсацию отпуска и предусмотренные премии. Такие разъяснения дала RT арбитражный управляющий Минюста и председатель Союза женщин России Ольга Епифанова.

Сведения об увольнении поступают в Социальный фонд России на следующий рабочий день. В течение месяца фонд проводит перерасчёт страховой пенсии с учётом пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3% в 2025 году. Выплаты в увеличенном размере назначаются со следующего месяца. Для уволившихся в декабре корректировки относятся к январю 2026 года, однако перечисление повышенной суммы может занять от одного до трёх месяцев.

Новогодние праздники не меняют порядок перерасчёта, но сокращённый график фонда в первые дни января влияет на сроки доставки пенсий. Процедура выполняется автоматически на основании данных работодателя, без заявлений со стороны пенсионера.

Январская выплата в ряде регионов производится авансом — в конце декабря или в начале месяца. Индексация сохраняется и при повторном трудоустройстве, однако специалисты рекомендуют выдержать перерыв не менее месяца, поскольку неполный месяц считается нерабочим для целей корректного перерасчёта.

Читайте также: Раскрыто, что в НАТО заговорили о «жестких мерах» против России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше