Стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси

В Беларуси могут поднять стоимость получения водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может повыситься стоимость получения водительских прав, пишет газета «Рэспублiка».

Получение водительских прав сопровождается рядом затрат для будущего водителя. Медкомиссия (35 — 60 белорусских рублей в зависимости от медучерждения), стоимость обучения (от 1200 до 2200 в зависимости от региона), пересдачи, оплата госпошлины, а также расходы на дополнительные занятия и материалы составляют статью расходов на пути к получению водительского удостоверения.

При этом МВД Беларуси предлагает увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70.

Изменения в программе подготовки уже рассматриваются на уровне профильных ведомств. Если решение будет принято, стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.

Планируется увеличения количества практических занятий до 70 часов, более активное внедрение интерактивных тренажеров для повышения качества реальных навыков вождения и снижения числа повторных попыток на экзаменах. Однозначно усиление программы повлечет за собой рост стоимости обучения.

— В ближайшие месяцы стоит быть готовыми к возможному изменению цен, — говорится в статье.

Кроме того, МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.

Также Правила дорожного движения изменятся после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

А еще МВД запустило чат-бот, который работает по всей Беларуси: «Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией».

