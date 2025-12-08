Стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси

Получение водительских прав сопровождается рядом затрат для будущего водителя. Медкомиссия (35 — 60 белорусских рублей в зависимости от медучерждения), стоимость обучения (от 1200 до 2200 в зависимости от региона), пересдачи, оплата госпошлины, а также расходы на дополнительные занятия и материалы составляют статью расходов на пути к получению водительского удостоверения.