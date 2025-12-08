Усадьба самого успешного бизнесмена Кургана выставлена на продажу

Исторические материалы говорят, что Марк Дунаев был крепостным, а благодаря своему доходному бизнесу — крупной паровой мельнице, стал успешным бизнесменом XIX века. Роскошные особняки семьи Дунаевых представляют собой историческую и культурную ценность и являются памятники архитектуры. Во времена революции семья была раскулачена, а в усадьбе на Куйбышева размещался Курганский революционный трибунал под руководством Игнатия Ястржембского.