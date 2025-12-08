Усадьба самого успешного бизнесмена Кургана выставлена на продажу

В Кургане продается историческая усадьба купца Марка Дунаева.
В Кургане продается часть второго этажа усадьбы купца Марка Дунаева по адресу улица Куйбышева, 87. Общая площадь помещения составляет 175 квадратных метров, здесь расположены офисные кабинеты. Об этом сообщается на сайте популярных объявлений.
«Часть второго этажа усадьбы купца Марка Дунаева продается за 18 миллионов рублей. На втором этаже располагаются офисные кабинеты общей площадью 174,7 квадратных метров. Комиссия брокеру при продаже составит один процент от стоимости сделки», — говорится в объявлении.
Исторические материалы говорят, что Марк Дунаев был крепостным, а благодаря своему доходному бизнесу — крупной паровой мельнице, стал успешным бизнесменом XIX века. Роскошные особняки семьи Дунаевых представляют собой историческую и культурную ценность и являются памятники архитектуры. Во времена революции семья была раскулачена, а в усадьбе на Куйбышева размещался Курганский революционный трибунал под руководством Игнатия Ястржембского.
Ранее URA.RU сообщало, что дома (помимо усадьбы, есть ломбард и еще одно жилое строение) купца Марка Дунаева украшают Курган больше 100 лет. Местные достопримечательности отличаются своей вековой стилистикой и архитектурным шиком, уникальной резьбой в духе «кирпичного кружева».