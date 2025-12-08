Екатеринбуржцам рассказали, как выгодно приобрести автомобиль до конца года

«До 20 декабря покупатели нового автомобиля LADA или автомобиля с пробегом получат дополнительные скидки и дорогие подарки, например, зимние шины или автосигнализацию. Также в декабре возобновила действие госпрограмма, по которой медики, учителя, участники СВО и граждане с инвалидностью могут сэкономить 20% от стоимости авто, а семьи с двумя детьми — 10%. Юридические лица могут приобрести в лизинг LADA Aura со скидкой до 550 000 рублей», — пояснили в «Автовек Лада».