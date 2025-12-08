Одно из старейших предприятий Приволжья запустило новое знаковое производство

После запуска нового производства в Орском Драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ООО «СМК Орск». Праздник стал поводом не только вспомнить историю завода, но и отметить вклад лучших сотрудников. Особой частью торжества стало подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием, городом и областью, закрепляющем общие цели по развитию и взаимной поддержке.