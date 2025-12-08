Ричмонд
В Омской области выросла предлагаемая зарплата

Омичам стали предлагать зарплату больше, чем в начале года.

Источник: Freepik

Аналитики одного из сервисов по поиску работы подсчитали медианную зарплату в регионах Сибири, выяснив, как она изменилась с начала 2025 года.

По данным сервиса hh.ru, в среднем в СФО жителям предлагают зарплату на уровне 76,1 тысячи рублей в месяц. Однако в Омской области она ниже и составляет 70 593 рубля.

По версии ресурса, это один из самых низких показателей в Сибири — ниже суммы только в Кемеровской области (70 034 рубля), Алтайском крае (65,3 тысячи рублей) и Томской области (63,7 тысячи рублей).

Вместе с тем, средняя предлагаемая зарплата в Омске сопоставима о среднемесячной номинальной начисленная зарплатой, которая, по данным Омскстата за период с января по сентябрь 2025 года, составила 70 455 рублей; а по данным за сентябрь — 72,08 тысячи рублей.

Вместе с тем аналитики ресурса отмечают, что с начала года предлагаемая омичам зарплата выросла на 12% или на 7 565 рублей.