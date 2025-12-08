Аналитики раскрыли, как изменились зарплата в ХМАО с начала года

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала текущего года заметно вырос объем удаленных и гибридных вакансий в ряде отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный переход на дистанционный формат наблюдается в сферах, где цифровые процессы позволяют обойтись без физического присутствия.