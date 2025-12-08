Ричмонд
В Омске застройщик планирует построить теннисный центр в «Новом Амуре»

Застройщик «Стройбетон» планирует построить спортивный кластер с ФОКом и торговым центром.

Источник: Om1 Омск

В микрорайоне «Новый Амур» может появиться крытый теннисный центр, похожий на легендарный омский «Дирижабль» на Красном Пути. О таких планах в интервью NGS55.RU рассказал председатель компании-застройщика «Стройбетон» Олег Золотов.

По словам Золотова, застройка кварталов идёт поэтапно. В центральной части территории проектно намечен спортивный кластер: физкультурно-оздоровительный комплекс, возможный торговый центр и теннисный центр. Для реализации идеи, уточнил он, потребуется скорректировать проект планировки.

Отдельной строкой проходит тема социальной инфраструктуры. В «Новом Амуре» предусмотрена поликлиника, однако вопрос её строительства остаётся открытым: застройщик не берётся гарантировать возведение без ясного механизма выкупа здания со стороны властей.