В Омске застройщик планирует построить теннисный центр в «Новом Амуре»

В микрорайоне «Новый Амур» может появиться крытый теннисный центр, похожий на легендарный омский «Дирижабль» на Красном Пути. О таких планах в интервью NGS55.RU рассказал председатель компании-застройщика «Стройбетон» Олег Золотов.