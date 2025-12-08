Ричмонд
Выяснилось, почему россияне начали массово скупать видеокарты

Осенью 2025 года спрос на видеокарты в России резко вырос — продажи на торговых площадках подскочили от 20 до 400% по сравнению с летом.

В Санкт-Петербурге оборот на одно из маркетплейсов увеличился почти в девять раз относительно прошлого года. Рост фиксируют и другие ритейлеры. Причина — ожидание подорожания и дефицита из-за стремительного развития технологий на базе искусственного интеллекта, передают Известия.

По данным маркетплейсов, продажи видеокарт выросли осенью на 124% к лету и примерно на 400% к осени 2024 года. В Петербурге динамика оказалась рекордной: показатели выросли на 800%, а средний чек поднялся на 21%. Интерес к ряду моделей Nvidia увеличился на 70%.

Тенденция разворачивается на фоне падения спроса на традиционную электронику. Продажи смартфонов, ноутбуков и планшетов сократились на 20%. При этом видеокарты за год подорожали на 15−20%. Производители связывают рост стоимости с перегрузкой мирового рынка памяти: ускорители для ИИ требуют огромных объёмов чипов, и компании выводят мощности под эти заказы. Это увеличивает цену компонентов и толкает вверх стоимость ПК.

Эксперты отмечают дефицит не только графической памяти, но и NAND-чипов, что также влияет на конечную цену десктопов. Производители перенаправляют мощности в сторону дата-центров, где спрос растёт быстрее всего. Покупатели, ожидая новых волн подорожания, приобретают видеокарты впрок, часто выбирая модели «на несколько лет вперёд».

Ритейлеры связывают растущий интерес с увеличением числа пользователей, работающих с графикой, видео и инструментами ИИ, а также с развитием игровой индустрии и отечественного IT-сектора. Высокопроизводительные видеокарты остаются востребованными для сборки и обновления домашних компьютеров, а расширение линейки GeForce RTX 50-й серии подогревает дополнительные продажи.

Гаджеты, поставленные по новым ценам, по оценке участников рынка, появятся в продаже после Нового года.

