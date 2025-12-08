Выяснилось, почему россияне начали массово скупать видеокарты

Тенденция разворачивается на фоне падения спроса на традиционную электронику. Продажи смартфонов, ноутбуков и планшетов сократились на 20%. При этом видеокарты за год подорожали на 15−20%. Производители связывают рост стоимости с перегрузкой мирового рынка памяти: ускорители для ИИ требуют огромных объёмов чипов, и компании выводят мощности под эти заказы. Это увеличивает цену компонентов и толкает вверх стоимость ПК.