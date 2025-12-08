В Тюмени подскочили цены на хлеб

«Сильнее всего (на 12,5%) вырос в цене ржано-пшеничный хлеб — в среднем до 45,6 рублей за булку весом 300 грамм. На 10,8% подорожал пшеничный — до 41,9 рублей, на 6,4% — ржаной, до 50,9 рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис мониторинга цен.