«Умные» технологии и большие данные: как проходит цифровизация в коммунальной сфере?

Казахстан располагает научно-технологической инфраструктурой мирового уровня и потенциалом для развития собственных ИИ-моделей и массивных баз данных, открывающих возможности для прорывных исследований и будущего экспорта цифровых технологий.
Примечательно также, что лучший суперкомпьютер страны работает в государственном секторе, который зачастую и является ключевым драйвером цифрового развития РК. В целом Казахстан сейчас действительно работает над созданием массивных и всеобъемлющих баз данных, интегрированных друг с другом и способных перерабатывать колоссальные информационные массивы. Примеры успешно работающих и развивающихся систем уже есть, и им не один год. О некоторых мы уже писали — в том числе, к примеру, о базе «Монополист», созданной для автоматизации процесса тарифного и ценового регулирования.
Появление и развитие масштабных баз данных и цифровых платформ в жилищно-коммунальной и инфраструктурной сфере и их взаимоинтеграция заложены, в числе прочего, в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Вот отличный пример: с ноября 2025 года запущена электронная платформа в рамках реализации проекта. Платформа создана на базе системы электронных закупок ТОО «Самрук-Қазына Контракт», которое назначено её администратором. Все субъекты естественных монополий смогут подавать заявки на модернизацию онлайн, а их рассмотрение будет происходить полностью в цифровом формате в установленные правилами сроки.
Для запуска платформы создана нормативная база: приказом № 366 Министерства промышленности и строительства РК от 15 сентября 2025 года утверждены правила функционирования платформы, определены ответственные органы и регламенты. Все инструкции размещены на сайте МЭКС.
Платформа охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации — от подачи заявки до ввода объектов в эксплуатацию. Она автоматизирует планирование, отбор, согласование и мониторинг проектов, определение механизмов финансирования, субсидирование процентных ставок, выбор подрядчиков и заключение EPC-контрактов, закупку оборудования у казахстанских производителей через оффтейк-механизмы, а также формирование отчётности и аналитики.
Система обеспечивает прозрачность и контроль: каждая заявка получает уникальный ID, все действия подтверждаются ЭЦП, документы хранятся в электронном виде. Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что ускоряет проверки и снижает риски задержек. Доступ имеют министерства, акиматы и сами заявители через личный кабинет.
Дополнительно создаются открытый аналитический портал и контакт-центр. Через онлайн-карту и интерактивные панели можно будет отслеживать статус всех объектов в реальном времени — от стадии согласования до завершения строительства.
МЭКС предусматривает обновление ключевой инфраструктуры энергетики и ЖКХ и одновременно внедрение передовых цифровых решений. Запуск электронной платформы при поддержке ТОО «Самрук-Қазына Контракт» и предстоящее подключение цифрового тенге формируют беспрецедентный уровень прозрачности и контроля над реализацией проекта.
В целом Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов предусматривает, в числе прочего, в сфере цифровизации:
создание архитектуры единой интегрированной информационной системы учёта воды, тепло- и электроэнергии и цифровизацию всех процессов; интеграцию с автоматизированной информационной системой государственного градостроительного кадастра АИС ГГК (по линии инженерных сетей); интеграцию с автоматизированной информационной системой «Государственный энергетический реестр» для анализа уровня энергопотребления; интеграцию с системой EnergyTech (единой государственной системой управления топливно-энергетическими комплексами); внедрение системы дистанционного мониторинга WaterTech в режиме реального времени на основе данных автоматизированных систем; многое другое.
В результате будет создана единая платформа Smart Turmys, предусматривающая централизованный сбор, учёт, автоматизацию, цифровизацию и анализ данных, а также платформенную интеграцию всех данных сектора.
Кроме того, на разных этапах будут подключаться элементы искусственного интеллекта, которому посвятил немалую часть своего Послания народу президент Токаев. К слову, в Казахстане приняли первый в Центральной Азии Закон об искусственном интеллекте.