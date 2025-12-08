«Умные» технологии и большие данные: как проходит цифровизация в коммунальной сфере?

Примечательно также, что лучший суперкомпьютер страны работает в государственном секторе, который зачастую и является ключевым драйвером цифрового развития РК. В целом Казахстан сейчас действительно работает над созданием массивных и всеобъемлющих баз данных, интегрированных друг с другом и способных перерабатывать колоссальные информационные массивы. Примеры успешно работающих и развивающихся систем уже есть, и им не один год. О некоторых мы уже писали — в том числе, к примеру, о базе «Монополист», созданной для автоматизации процесса тарифного и ценового регулирования.