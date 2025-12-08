Объяснено, как изменятся правила семейной ипотеки в РФ с 1 февраля 2026 года

Семейная ипотека в России с 1 февраля 2026 года будет выдаваться по новому принципу «одна семья — один льготный кредит». Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, изменения сделают программу более точной и защитят её от схем, которые использовали для получения двойных льгот. Супруги смогут оформить льготную ипотеку только вместе. Ранее каждый мог взять отдельный кредит, фактически удваивая поддержку государства.
Закрываются и так называемые «донорские схемы», когда ипотека оформлялась на знакомых или родственников, а купленное жильё затем перепродавалось. С 2026 года квартира должна приобретаться исключительно той семьёй, которая имеет право на участие в программе и планирует жить в ней сама.
Возможность привлекать созаемщиков остаётся, но только если доходов семьи недостаточно для прохождения банковской проверки. По словам Якубовского, это сохранит доступность программы для тех, кому она действительно необходима.
Базовые параметры остаются прежними: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита — до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн — в крупных агломерациях. Допускается сочетание льготной и рыночной частей кредита.
Депутат подчеркнул, что меняются именно фильтры доступа. Программа настраивается так, чтобы поддержка попадала к семьям с детьми, которые покупают жильё для проживания, а не для перепродажи. Это должно сократить спекуляции и стабилизировать рынок.
Напомним, что после серии резонансных конфликтов вокруг оспаривания сделок купли-продажи жилья, включая громкое дело Ларисы Долиной, представители рынка недвижимости выступили с предложением ввести специальные правила для пенсионеров.
Инициатива направлена в правительство, Совет Федерации и Госдуму. Участники рынка настаивают, что подобные ограничения должны защитить пожилых собственников от споров и последующих судебных разбирательств.
В Госдуме идею встретили осторожно. Парламентарии предупредили: любые особые условия, привязанные к возрасту, могут привести к дискриминации и вступить в противоречие с Конституцией. Однако сама тема, по их словам, требует обсуждения на фоне роста числа оспариваемых сделок.
