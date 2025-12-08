Объяснено, как изменятся правила семейной ипотеки в РФ с 1 февраля 2026 года

Закрываются и так называемые «донорские схемы», когда ипотека оформлялась на знакомых или родственников, а купленное жильё затем перепродавалось. С 2026 года квартира должна приобретаться исключительно той семьёй, которая имеет право на участие в программе и планирует жить в ней сама.