С «Екатеринбургэнерго» хотят взыскать 95 миллионов рублей долга

АО «Екатеринбурггаз» требует взыскать с МУП «Екатеринбургэнерго» 94,6 миллиона рублей долга. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федресурс. В документе, опубликованном 1 декабря, основанием для взыскания является решение Арбитражного суда Свердловской области. Оно связано с договором на поставку газа.
Кроме этого, 27 октября 2025 года, Арбитражный суд удовлетворил требования АО «Уралсевергаз» о начале процедуры банкротства. В сумме «Екатеринбургэнерго» должно компании почти 800 миллионов рублей. Последний иск «Уралсевергаз» предъявил в ноябре на 122 миллиона рублей.
Также иск о признании «Екатеринбургэнерго» банкротом в ноябре 2025 года подала администрация Екатеринбурга. Основанием указана оплата арендных платежей за пользование земельными участками. Сумма долга перед мэрией — более 70 миллионов рублей.