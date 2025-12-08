С «Екатеринбургэнерго» хотят взыскать 95 миллионов рублей долга

Кроме этого, 27 октября 2025 года, Арбитражный суд удовлетворил требования АО «Уралсевергаз» о начале процедуры банкротства. В сумме «Екатеринбургэнерго» должно компании почти 800 миллионов рублей. Последний иск «Уралсевергаз» предъявил в ноябре на 122 миллиона рублей.