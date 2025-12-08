FT рассказала, как Франция скрыла информацию о российских активах

Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним России. Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине на €50 млрд. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном итоге выплачивать России все или часть процентов, возникающих по депозитам.