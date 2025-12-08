FT рассказала, как Франция скрыла информацию о российских активах

Париж оказался под давлением в ЕС, после того как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT). Речь идет о €18 млрд, в основном замороженных в частных банках.
Как отмечает издание, эти активы вновь оказались под пристальным внимание на фоне работы Еврокомиссии над «репарационным» кредитом Украине. Последнее предложение предусматривает использование средств, замороженных по всему ЕС, а не только €185 млрд в депозитарии Euroclear, который базируется в Брюсселе.
Французские чиновники, поддерживая идею «репарационного» кредита, дали понять, что выступают против схемы, предусматривающей использование активов, хранящихся в коммерческих банках, утверждая, что кредиторы несут иные договорные обязательства, чем Euroclear, говорится в статье.
По словам источников газеты, во французских коммерческих банках хранятся активы российского ЦБ на €18 млрд, основная часть — в BNP Paribas. Последний не ответил на запрос FT. В частных банках Бельгии, по данным издания, хранятся российские активы на €7 млрд.
«Это конфиденциальная информация. Как если бы врачи публично обсуждали медицинские данные», — сказал представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.
Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним России. Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине на €50 млрд. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном итоге выплачивать России все или часть процентов, возникающих по депозитам.
Еврокомиссия в начале декабря представила два варианта дальнейшего финансирования Украины: выдача «репарационного» кредита за счет российских активов (предполагается, что Киев вернет его в случае компенсации со стороны России) и заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС.
Против «репарационного» кредита выступает Бельгия, которая считает, что это сопряжено с рисками подачи исков со стороны России. О последствиях для доверия к евро как резервной валюте при применении предложенного Еврокомиссией механизма также говорила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Москва сравнивает любой вариант использования российских активов с воровством, в Кремле предупреждали, что обратятся в суды в случае такого шага со стороны ЕС. В правительстве также подготовлены ответные меры, сообщал глава Минфина Антон Силуанов.